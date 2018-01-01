Рада правлячої в Болгарії коаліції на чолі з партією ГЄРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) прийняла рішення про неприєднання до Глобального пакту ООН з міграції.

Про це на брифінгу в Софії поінформував лідер парламентської фракції ГЄРБ Цвєтан Цвєтанов, повідомляє Укрінформ.

"Цей документ (Глобальний пакт з міграції, що розробляється ООН - ред.) загрожує нашим національним інтересам. Рішення про його непідписання буде лише на користь Болгарії", - повідомив Цвєтанов.

Аналогічну думку висловив і депутат Європаламенту від Болгарії Ангел Джамбазкі.

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Як відомо, Генеральна Асамблея ООН вирішила розробити глобальний договір про безпечну, впорядковану і регульовану міграцію. Як зазначили в ООН, прийняття угоди надасть унікальну можливість поліпшити управління міграційними процесами, відповісти на виклики сучасної міграції та зміцнити вклад мігрантів у сталий розвиток.