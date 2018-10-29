Курултай (з'їзд представників кримськотатарського народу) зібрався в Києві, щоб вирішити, як вищий законодавчий орган кримських татар будуть працювати в умовах тимчасової окупації.

Близько 100 його делегатів приїхали в Київ. Як повідомляє УНІАН, 25 сесію Курултаю не проводили вже чотири роки.

Останній раз вищий представницький орган кримськотатарського народу збирався в Криму.

Організатори зустрічі просили не показувати обличчя делегатів з тимчасово окупованого Криму, щоб, повертаючись додому, вони не піддавалися небезпеці.

Заборонений російськими окупантами Курултай зібрався у форматі конференції, яка не вимагає кворуму: у Київ ризикнули приїхати менше сотні делегатів.

Одне з нагальних питань – каденція обраних.

Народний депутат і уповноважений президента в питаннях кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв запевняє – права делегатів непохитні.

"Делегати Курултаю складають свої повноваження лише після обрання нового складу курултаю і на першій сесії нового курултаю. А оскільки проводити демократичні вибори і скликати нового Курултаю у нас немає ніякої можливості, то можна вважати, що повноваження делегатів нинішнього Курултаю автоматично пролонговані", – розповів він.

Ті, хто приїхали, будуть вирішувати, що робити з 18 колегами-колаборантами, які співпрацюють з окупантами.

Пропонують два сценарії – або видворити з рядів, або ігнорувати через меншість.

Але головна мета конференції – змінити регламент так, щоб Курултай зміг працювати і в окупації.

"Делегати роблять заяви виключно від себе, в той же час вони пропонують розробити процедуру та механізми, які б надавали і цим та наступним рішенням повну легітимність. Закликають Меджиліс підготувати зміни до регламенту Курултаю і пропонують їх усім делегатам чинного Курултаю підтримати їх особистими підписами", – сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров.

Кримські татари розглядають можливість ухвалення рішень Курултаєм шляхом особистого підпису або інтернет-голосування депутатів.

Нагадаємо, в 2015 році Чубаров заявляв, що з'їзд представників кримськотатарського народу неможливо провести ні в Криму, ні за його межами.

Лідер Меджлісу зазначав, навіть якщо зібрати Курултай не в Криму, то делегати не зможуть повернутися додому. Як сьогодні повідомлялося, президент України Петро Порошенко передав делегатам Курултаю лист, в якому запевнив, що зміни до Конституції щодо статусу Криму розглянуть найближчим часом. Послання глави держави зачитав Рефат Чубаров.



