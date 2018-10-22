Британия «открыта для других отношений с Россией», однако Москва должна изменить курс и прекратить «атаки» против мировой безопасности и международных договоров.

С такой речью собирается выступить премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй сегодня, 12 ноября, на ежегодном банкете у лорд-мэра лондонского Сити.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на черновой вариант выступления Мэй, передает Эхо Кавказа.

Британский премьер собирается заявить о том, что инцидент в Солсбери показал, насколько реальны угрозы для западных стран, сообщает агентство. Она намерена подчеркнуть, что Британия и ее союзники продемонстрировали единство в защите общих ценностей.

Годом ранее Мэй, выступая на аналогичном мероприятии, обвинила Кремль в том, что он ведет против Запада информационную войну, совершает кибератаки и вмешивается в выборы. Глава британского правительства раскритиковала Москву за аннексию Крыма и участие в войне на востоке Украины.

Тогда премьер отметила, что Москва недооценивает устойчивость западных политических систем. В то же время она выражала надежду, что Россия выберет «другой путь».

Несколько месяцев спустя, в марте 2018 года, в английском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил Кремль в организации химической атаки с применением отравляющего вещества «Новичок».