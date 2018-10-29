В оккупированных Севастополе и Крыму ввели карантин из-за бешеных собак и волков
|20:59 12.11.2018
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|Крым
В начале ноября в оккупированных Россией Крыму и Севастополе были зафиксированы случаи бешенства животных., сообщает пресс-служба .
Как уточнили в Россельхознадзоре по оккупированномуКрыму, три случая зафиксированы на территории Крыма (два волка и собака), один – в Севастополе (собака), сообщают Примечания.
"В связи с этим установлены ограничительные мероприятия (карантин) на неблагоприятных территориях. В Севастополе карантинные мероприятия вводятся на территории радиусом 10 метров вокруг эпизоотического очага, находящего на территории филиала ФКП "Росгосцирк" "Севастопольский цирк", – говорится в сообщении.
Также в число неблагополучных пунктов вошла территория радиусом в один километр северо-западнее села Зеленое Бахчисарайского района.
В период действия ограничений запрещена торговля домашними животными на карантинной территории, вывоз за ее пределы кошек и собак, проведение выставок, а также обучающие занятия для собак.
"Карантинные мероприятия продлятся до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических заболеваний", – отметили в ведомстве.
Как сообщалось, в феврале 2018 года Россельхознадзор по оккупированному Крыму предупреждал о том, что на аннексированном полуострове может начаться эпидемия бешенства.
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