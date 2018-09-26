"Государственное унитарное предприятие" оккупированного Крыма "Вода Крыма" в 2019 году получит 100 миллионов рублей на закупку ассенизаторской техники для эффективной организации работы по вывозу жидких бытовых отходов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов, передает Крыминформ.

«Мной принято решение, что уже в 2019 году предприятие «Вода Крыма» получит 100 млн рублей для закупки ассенизаторской техники для эффективной организации работы по вывозу жидких бытовых отходов. Из этой суммы 41 млн выделяется на погашение проблемной ситуации в столице Крыма – Симферополе», – написал он.

Кроме того, как отметил Аксенов, в течение двух недель ответственные службы должны сформировать тариф на вывоз ЖБО и просчитать его максимальную планку. После этого получившаяся цена должна быть согласована с т.н. "общественной палатой" и защищена совместно с Государственным комитетом по ценам и тарифам по оккупированному Крыму. Уже к концу первого полугодия 2019 года «мы должны забыть об этой проблеме», заявил Аксенов.

«Основная задача "правительства" – не допустить завышения цен на услуги по вывозу ЖБО и исключить из рынка частников, которые живут за счет наценок. При этом, если частник готов работать по единому тарифу, никаких вопросов к нему быть не может. Тем не менее грабить население на этом фронте никому не дадим», – резюмировал глава оккупационного правительства.

Помимо этого Аксенов принял решение о передаче в собственность «Воды Крыма» сетей муниципальных образований. При этом т.н. "глава республики" уточнил, что если предприятие работает в убыток из-за неэффективного управления, оно будет передано в собственность "республиканского" предприятия после того, как муниципалитет погасит все долги. А если предприятие приносит доход, то "глава администрации" вправе принять решение о сохранении за ним прав на обслуживание населения в части поставки воды.