В Симферополе появились в продаже кружки с изображением украинского боксера из Крыма Александра Усика.

Керамические кружки с изображением Усика продают в одном из подземных переходов, сообщают События Крыма

Их стоимость, как и остальных – с изображением известных российских политических деятелей, артистов, а также именных – 300 рублей (135 гривен – ред.).

"Кружки с боксером мы начали продавать совсем недавно, реализуются они хорошо. Все, что сделал муж на прошлой неделе, мы реализовали. Правда, лучше идут кружки именные, с пожеланиями близким людям. А вот с политиками, например, президентом России Владимиром Путиным – не очень. По крайней мере, такого спроса, как ранее, уже нет", – рассказала индивидуальный предприниматель Валентина, продающая эту продукцию.

Как сообщалось, в ночь на 11 ноября украинский боксер из Крыма Александр Усик нокаутировал британца Тони Белью и защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 90,7 килограмма. В восьмом раунде Беллью упал после бокового удара с левой и не смог подняться.

Усик защитил свои чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, WBO, IBF и титул журнала The Ring.



