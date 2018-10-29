Адвокаты украинского политзаключенного Владимира Балуха, который содержится в керченской колонии оккупированного Крыма, готовят ходатайство в «суд» об его условно-досрочном освобождении.

Об этом телеканалу Громадське сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент, передает Центр журналистских расследований.

Неделю назад владыка Климент вместе с адвокатом украинца Дмитрием Динзе посетил Керченский колонию №2, куда Владимира Балуха этапировали после решения «суда».

«У меня была встреча с руководителем колонии. Мы с ним обсудили ситуацию. Начальник колонии сказал, что Володя находится на карантине. С Володей работали психологи. Замечаний со стороны руководства колонии к нему нет. Сейчас адвокаты работают над тем, чтобы подать иск в «суд» относительно условно-досрочного освобождения», — сказал Климент.

Владыка Климент отметил, что его полномочия общественного защитника закончились, поэтому он не имеет доступа к Балуху лишь только как священник.

«Ждем заседание «суда», возможно «суд» меня вновь назначит общественным защитником», — добавил архиепископ.

Как сообщалось, 16 января 2018 года в Крыму «Раздольненский районный суд» приговорил фермера Владимира Балуха, поднявшего над своим домом украинский флаг, к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей по фальсифицированному обвинению в якобы «хранении боеприпасов». 14 марта 2018 года «Верховный суд Крыма» изменил в части наказания приговор Балуху, уменьшив ему срок наказания на 2 месяца. 19 марта активист объявил бессрочную голодовку, протестуя против незаконного приговора.

5 июля в Крыму «Раздольненский районный суд» приговорил Владимира Балуха по «делу о дезорганизации деятельности Раздольненского ИВС» к 3 годам колонии общего режима. По совокупности с предыдущим делом о «хранении боеприпасов» активиста присудили к 5 годам в колонии общего режима и штрафу 10 тыс рублей.

3 октября «Верховный суд Крыма», рассмотрев апелляционную жалобу защиты Владимира Балуха на приговор «Раздольненского районного суда» от 5 июля, сократил ему срок лишения свободы с 5 лет до 4 лет 11 месяцев.

18 октября Владимира Балуха этапировали в исправительную колонию №2 Керчи.

8 ноября у Владимира Балуха в керченской колонии состоялось короткое свидание с родной сестрой, которая специально для этого приехала из Волгоградской области РФ. Она рассказала о состоянии брата.