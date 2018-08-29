С 11 ноября поступают многочисленные звонки от водителей о том, что на отрезке от Верхнего Ларса и до российской границы образовались огромные пробки в несколько километров.

Как сообщает NEWS.am ссылаясь на Shamshyan.com, водители жалуются на то, что уже 3-4 дня они находятся в неопределенной ситуации, не знают, что делать, к кому обратиться по данному поводу.

«Мы нуждаемся даже в еде. Уверены, что во всем этом виновата российская сторона. Они преднамеренно создают для граждан Армении подобные проблемы. А от армянской стороны не поступает никакой помощи, нет никаких гарантий. Российские пограничники требуют денег для того, чтобы перебросить ту или машину в очереди вперед. Только так можно выйти из этого ада», - отметили водители.