Міністр енергетики США: Україна може стати Техасом для Європи
|21:14 12.11.2018
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|Украина
У Сполучених Штатах вважають Україну державою з великим потенціалом в сфері енергетики.
Про це сьогодні, 12 листопад, у Києві заявив міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Рік Перрі, передає кореспондент УНН.
За словами американського міністра енергетики, Україна має дуже великий потенціал у сфері енергоресурсів.
“Україна може стати Техасом для Європи”, — заявив міністр.
Він також зазначив, що наразі важливо забезпечити різноманітність постачальників енергоресурсів в Європі.
“Тому ми дуже сильно проти „Північного потоку-2“. Росія використовує енергію як зброю, і це є неприйнятним. Різноманітність постачання дуже важлива, і я не кажу лише про американську енергію”, — зазначив Перрі, згадавши, зокрема, про Трансанатолійський газопровід, що має забезпечити транспортування газу з Каспійського регіону через Грузію і Туреччину в європейські країни.
Довідка: штат Техас багатий природними ресурсами і є найбільшим сільськогосподарським і промисловим штатом в США. Штат є головним постачальником нафти в країні.
Як повідомляв УНН, Перрі заявив, що Сполучені Штати готові працювати як партнери з Україною у сфері енергетики.
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