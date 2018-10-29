Санкции США не позволяют "ЛУКОЙЛу" инвестировать в иранские месторождения

21:29 12.11.2018 0 комментариев Россия

Санкции США не позволяют делать инвестиции в Иране, заявил журналистам президент крупной российской компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов.

"Поэтому вы знаете, мы активно работали последние годы над месторождением Мансури, и у нас почти подготовлен контракт, и мы сейчас его завершаем, но, скорее всего, подписания не будет, пока не будут сняты ограничения", - цитирует Алекперова Интерфакс.

Ранее "ЛУКОЙЛ" рассматривал возможность участия в двух проектах в Иране - Мансури и Аб-Теймур. Компания оценивала добычу нефти на каждом из двух месторождений в 140 тыс. баррелей в сутки. Инвестиции "ЛУКОЙЛа" в разведку месторождений Аб-Теймур и Мансури в Иране могли составить порядка 2 млрд рублей. При этом по проекту Аб-Теймур "ЛУКОЙЛ" вел переговоры с Maersk, но после покупки последнего компанией Total переговоры были остановлены.

Напомним, вступили в силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.

Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная отрасль Ирана, а также его банковская структура судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.

Они направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.

США обвиняют Иран в поддержке терроризма, дестабилизации ситуации в Ближнем Востоке, поставках орудия йеменским повстанцам, разработке баллистических ракет.

Против выхода США из соглашения с Ираном и возобновления санкций выступили страны ЕС, в том числе Великобритания, Франция и Германия - подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому. Они заявили о том, что будут оказывать поддержку европейским компаниям, которые, вопреки угрозам США, продолжат деловые связи с Ираном.

Вместе с тем, вашингтонская администрация сообщила, что исключение будет сделано для компаний восьми стран, импортирующих иранскую нефть, не называя их. Наблюдатели полагают, что ним относятся важные для США в стратегическом плане партнеры, в том числе Италия, Индия, Япония, Южная Корея, Китай и Турция.

Как сообщал BSNews, единственная в Иране российская нефтяная компания покинула страну из-за санкций США.



Ещё на эту тему:

16:37 09.11.2018
Санкции: Морские транспорты вооружений оснастят российским оборудованием взамен импортного
14:55 09.11.2018
Акции российских компаний и банков дешевеют после введения новых санкций США
13:34 09.11.2018
Нефтяные компании РФ пытаются переложить ущерб от санкций на западных покупателей
17:26 07.11.2018
Из-за санкций США "Роснефть" просит покупателей изменить контракты
07:11 07.11.2018
Механизм введения "драконовских санкций" против России запущен. На подходе "санкции из ада"
18:55 06.11.2018
Путин пожаловался на шантаж и санкции
13:20 06.11.2018
86% крупных российских компаний опасаются новых санкций США
07:25 06.11.2018
Под санкции США против Ирана попал российский банк
15:20 02.11.2018
Уже третья верфь в России оказалась на грани срыва госзаказа из-за санкций
13:47 02.11.2018
США: введение санкций по химоружию против России не имеет временных рамок
17:49 01.11.2018
Германия поддержит продление санкций ЕС против РФ
10:15 01.11.2018
Россия прекратила разработку перспективного БПЛА из-за отсутствия технологий
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
20:01 09.11.2018
Некоторые интересные подробности саммита ОДКБ в Астане
15:45 07.11.2018
Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
Все новости страны
Болгария Болгария
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
18:18 09.11.2018
У Болгарії за запитом США арештували російського хакера
09:39 08.11.2018
Болгарская православная церковь скрывает миллионы долларов на тайных счетах в российских банках / Расследование
10:35 07.11.2018
Болгарские боевые самолеты ремонтирует Одесский авиационный завод / Фото
Все новости страны
Греция Греция
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
Все новости страны
Грузия Грузия
17:29 12.11.2018
США построят военный аэродром на территории военной базы Вазиани в Грузии
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
Все новости страны
Молдова Молдова
19:11 12.11.2018
ЕС может приостановить безвиз для Молдовы в случае невыполнения обязательств
14:30 09.11.2018
Молдова обсуждает с НАТО возможность проведения совместных учений
08:09 08.11.2018
Президента Молдови можуть притягнути до відповідальності за відмову підписувати закон
18:01 06.11.2018
В Молдове оппозиция объединяется для участия в парламентских выборах
Все новости страны
Россия Россия
21:29 12.11.2018
Санкции США не позволяют "ЛУКОЙЛу" инвестировать в иранские месторождения
20:48 12.11.2018
Мэй намерена обвинить Россию в атаках на мировую безопасность. После аналогичного выступления были отравлены Скрипали
17:56 12.11.2018
У Росії затримали агента СБУ – таксиста під псевдонімом «Вова»
15:55 12.11.2018
"Газпром" будет платить повышенный налог на добычу полезных ископаемых до 2021 года
Все новости страны
Румыния Румыния
09:05 12.11.2018
Міністр у справах ЄС Румунії подав у відставку
10:27 09.11.2018
ВМС Румынии и ВМСУ обсудили безопасность и сотрудничество в Черноморском регионе
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
Все новости страны
Турция Турция
16:20 12.11.2018
Турция и Беларусь планируют построить порт на Днепре недалеко от Украины, Минск хочет стать «морским государством»
11:11 12.11.2018
В турецкой Анталии смерчи напугали туристов / Видео
15:48 09.11.2018
Новая турецкая противокорабельная ракета готова к серийному производству / Фото
11:20 09.11.2018
В Турцию за 16 лет инвестировано $200 млрд
Все новости страны
Украина Украина
21:46 12.11.2018
Кримські татари вперше за чотири роки провели Курултай. Підсумки першого дня
21:14 12.11.2018
Міністр енергетики США: Україна може стати Техасом для Європи
20:59 12.11.2018
В оккупированных Севастополе и Крыму ввели карантин из-за бешеных собак и волков
20:28 12.11.2018
Аксенов не позволит частникам грабить население оккупированного Крыма "на фронте ассенизации"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс