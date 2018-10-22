Этот вопрос обсуждался на встрече в Тбилиси между командующим Транспортным командованием США генералом Стивеном Лайонсом, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и министром обороны Леваном Изория.

На встречах отмечалось, что строительство аэродрома позволит Грузии как гаранту стабильности в регионе принимать военнослужащих стран - членов НАТО, сообщает haqqin.az.

Стороны также обсудили стратегическое партнерство США и Грузии, вопросы усиления оборонной способности Грузии и реализуемые совместные проекты.