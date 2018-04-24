Главное винодельческое предприятие оккупированного Крыма "Массандра" в 2018 году на четверть перевыполнило план по сбору урожая винограда. Предполагалось, что предприятие соберет около 15 тысяч тонн винограда.

Урожай впервые с 2007 года признали "особо выдающимся", сообщает Крыминформ.

Для нас важны не только урожайность и не столько валовый сбор, как качество полученного урожая и виноматериалов. Этот год дал нам возможность приготовить целую палитру массандровских вин – от сухих до ликерных. В том числе редчайшие марки, такие, как «Мускат белый Ливадия» и «Пино-гри Ай-Даниль», которые мы не готовили пять и шесть лет, соответственно. Для приготовления муската содержание сахара в ягоде должно быть не менее 33%, пино-гри – 30%, виноград практически увяливается на лозе и впоследствии отдает вину неповторимые оттенки", – заявила назначенная оккупантами генеральным директором Массандры Янина Павленко.

В пресс-службе предприятия добавили, что валовый сбор винограда составил 17 391 тонну, что на 24% выше плана и на 344 тонны больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность составила 52,2 центнера с гектара. Этот год аграрии предприятия оценивают как «особо выдающийся».

Оккупанты сообщили, что за всю историю агрометеонаблюдений, которые в «Массандре» ведутся с 1930 года, «особо выдающимся» урожай был лишь 16 раз. Последний – в 2007 году. «Особый сюрприз нам преподнесли виноградники крымской весны – так условно мы называем поля, которые «Массандра» посадила после судьбоносного 2014 года, - сообщила Павленко. – В Судаке посадка нашего автохтонного «кокура белого» 2015 года дала первый виноград - урожайность 16,4 ц/га, хотя обычно вступающие в плодоношение виноградники дают 8-10 ц/га».

По словам Павленко, в климатическом плане год был непростым – аномально засушливый август сменил дождливый сентябрь. Однако такие условия негативно сказались лишь на некоторых столовых сортах – часть из них из-за лишней влаги растрескалась на лозе. Технические сорта не пострадали.

Однако, ранее сообщалось о том, что в 2018 году оккупанты сгноили три четверти винограда.

Так, ПАО «Массандра» - главное винодельческое предприятие Крыма — могло бы собрать рекордный урожай сырья. Из-за благоприятных погодных условий урожайность составила около 50 центнеров с га против средних 23 центнеров в прошлом году. Однако реальная урожайность в сезоне 2018 года, скорее всего, упадет до 26, прогнозируют виноградари. Они утверждают, что из-за неправильно выбранного момента сборки виноград сначала высох, а затем сгнил.

«В «Гурзуфском» погибло три четверти муската белого, - рассказали «Примечаниям» работники. Имена они просят не называть, опасаясь увольнений. - Урожайность была сумасшедшая, сахара прекрасные — от 23 процентов и выше. Но когда мускат уже нужно было убирать, оказалось, что на заводе нет спирта [для производства крепленого вина]. Пока думали, сколько и где закупать, совещались, виноград сначала высох — долго не было дождей, потом сгнил».

Напомним, в Украине возбудили уголовное дело против руководства «Массандры». Причиной уголовного производства, по сообщению прокуратуры, стало решение руководства предприятия выставить на продажу коллекционные вина.