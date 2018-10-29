Порошенко пообещал Курултаю: Конституционная комиссия рассмотрит изменения в Конституцию по Крыму

16:47 12.11.2018 0 комментариев Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на конференции делегатов Курултая, которая проходит в Киеве сегодня, 12 ноября, зачитал обращение Президента Украины Петра Порошенко. 

В обращении говорится, что оккупационные власти Крыма умышленно создают такую ситуацию, когда быть крымским татарином, иметь отношение к представительным органам крымскотатарского народа стало практически уголовным преступлением, передает QHA.

"После стольких лет изгнания, вернувшись на Родину, ваш народ смог возродить функционирование своих представительных органов. Сейчас агрессор пытается, "подавив" национальные институты, лишить вас того, что досталось крымскотатарскому народу дорогой ценой. Думаю, Россия еще не поняла, что ее действия - утопичны. Вне сомнения, крымскотатарский народ, кроме украинского, поддерживает все мировое сообщество. Это подтверждается решениями Генеральной Асамблеи ООН, европейских институций. Международный суд ООН требует немедленно отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете его деятельности. Но Россия продолжает игнорировать такое требование, демонстрируя неуважение к самому Суду. Но Москва должна ощутить силу международного права, для этого Украина работает с международными партнерами". 

В обращении Президента говорится, что в ближайшие дни на заседании Третьего Комитета Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрят новый проект резолюции по Крыму, который содержит новые факты бесчинств России в отношении крымскотатарского народа в аннексированном Крыму. 

Порошенко подчеркнул, что рабочая группа подготовила предложения по внесению изменений в Х раздел Конституции Украины, которые должны закрепить право крымскотатарского народа на самоопределение в составе Украинского государства, с определением особого статуса крымскотатарской национально-территориальной автономии как неотъемлемой части единой Украины. 

"Я ожидаю, что в ближайшее время Конституционная комиссия рассмотрит проект изменений и подаст мне на рассмотрение для последующего внесения в парламент. Мы все понимаем, что дискуссия будет непростой, но изменения в Конституцию относительно крымскотатарского народа необходимы Украине", - сказано в обращении. 

Напомним, сегодня, 12 ноября, в Киеве началась конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа.

На конференции присутствуют посол Турецкой Республики в Украине Йонет Джан Тезель, заместитель посла США в Украине Памела Тремонт, представители Евросоюза, ООН, миссии ОБСЕ в Украине, первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи, заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, народные депутаты Украины Мария Ионоваи Георгий Логвинский.

В 2018 году истекает срок полномочий делегатов Курултая. В сязи с этим было принято решение провести конференцию делегатов Курултая на материковой Украине. 

Курултай крымскотатарского народа — высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа, который принимает решения относительно общественно-политической, экономической, культурной и религиозной жизни народа. Срок полномочий состава Курултая — 5 лет. 



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