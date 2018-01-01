Турция и Беларусь планируют построить порт на Днепре недалеко от Украины, Минск хочет стать «морским государством»

16:20 12.11.2018 0 комментариев Турция

Беларусь рассматривает возможность строительства речного порта на Днепре в Гомельской области вблизи границы с Украиной с целью использования судов класса "река-море" для выхода в Черное море.

Для реализации проекта может быть привлечен турецкий инвестор - компания Derin Shipping & Trading Co, сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на госагентство "БелТА"

Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных заявляет, что реализация проекта "превратит Беларусь в морскую державу".

Проект может быть реализован путем строительства портового терминала в деревне Нижние Жары (Брагинский р-н Гомельской обл.).

"Наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района, который превратит Беларусь в морскую державу", - заявил А.Савиных журналистам в Гомеле в ходе визита турецкой делегации в областной центр.

Предполагается, что основной объем грузооборота обеспечат нефтепродукты (вблизи Гомеля расположен Мозырский НПЗ) и строящийся в Гомельской области Петриковский ГОК (проект "Беларуськалия", мощность - около 2 млн тонн хлоркалия в год).

"У нас появятся экспортные возможности, о которых мы и мечтать не могли. Убежден, что благодаря этому порту Гомельская область станет одним из главных двигателей экономического роста для всей Белоруссии в целом", - заявил А.Савиных, рассказывая о преимуществах проекта.

"Наша компания заинтересована в развитии транспортных систем и доставки грузов. Гомельский регион имеет очень удачное месторасположение, поэтому возможны совместные проекты по выходу к Черному морю на территории Украины. Мы готовы приступить к реализации проекта при условии гарантии с беларуской стороны обеспечения грузами", - заявил в ходе визита в Гомель председатель правления группы компаний Derin Shipping & Trading Co Эркам Йылдырым.

По его мнению, "только один проект "Беларуськалия", реализуемый на Петриковском месторождении, способен обеспечить рентабельную работу порта". "Первый корабль, который я загружу в этом порту, будет называться "Гомель", - заявил Э.Йылдырым.

Как сообщалось, Беларусь в течение ряда лет рассматривает возможность создания нового транспортного коридора для перевозок грузов из республики водным путем по реке Днепр в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей.

Строительство порта и идея восстановления полноценного судоходства по реке Днепр была поддержана президентами Беларуси и Украины в апреле 2017 года. Эти планы были подтверждены, в том числе и на состоявшемся в октябре этого года в Гомеле I Форуме Беларуси и Украины.

Украинская сторона подтверждает техническую возможность прохождения судов класса "река-море" от Киевской ГЭС до деревни Нижние Жары. При этом необходимо провести работы по дноуглублению протяженностью 103 км.

Беларуская сторона подготовила три строительных проекта в Брагинском районе. В том числе предусмотрено строительство в деревне Нижние Жары глубоководного порта площадью 41 га, речного порта с инженерной и транспортной инфраструктурой площадью 68,1 га, мультимодального хаба и пристани для яхт-клуба с базой отдыха площадью 249,65 га.



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