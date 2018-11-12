"Газпром" будет платить повышенный налог на добычу полезных ископаемых до 2021 года

15:55 12.11.2018 0 комментариев Россия

Газпрому продлят период повышенного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые распространяют применение повышающего коэффициента до 2021 года. 

Правительство начало применять повышающий коэффициент для Газпрома с 2016 года. Так кабмин пополнил бюджет на фоне обрушения цен на нефть и девальвации рубля. «Газпром» выбрали потому, что концерн — единственный поставщик российского трубопроводного газа за рубеж, и может реализовывать голубое топливо значительно дороже, чем внутри страны. Тогда рост налоговой нагрузки называли временной мерой, но в результате продлили ее еще дважды — до конца 2020 года. Нынешнее продление монополию вряд ли удивит: бизнес привык, что российское правительство почти не снижает единожды повышенные налоги, пишет Фонтанка.ру

Таким образом, при расчете НДПИ для «Газпрома», в отличие от НОВАТЭКа, «Роснефти» и других игроков рынка, будут применять повышающие коэффициенты — от 1,4 до 2,3 для разных периодов.

13 ноября Госдума рассмотрит поправки в Налоговый кодекс во втором чтении. 

Дополнительная налоговая нагрузка обойдется «Газпрому» в 110–120 млрд рублей в год. По мнению экспертов, это может стать поводом для того, чтобы не повышать дивиденды. Минфин уже несколько лет пытается увеличить дивиденды госкомпаний до 50% от чистой прибыли, но пока терпит неудачу. «Газпром» за 2017 год заплатил только 190 млрд рублей (26% от чистой прибыли по МСФО), как и в прошлом году.

Причиной продления повышенного коэффициента РБК называет необходимость выполнения майских указов президента.

В компании отказались комментировать информацию о неснижении НДПИ.

Напомним, швейцарский суд своим решением прямо запретил компаниям Nord Stream AG (владелец газопровода "Северный поток") и Nord Stream 2 AG (оператор строительства "Северного потока-2") совершать любые выплаты российскому газовому монополисту "Газпром".



Ещё на эту тему:

13:44 22.03.2018
Правительство РФ обсуждает повышение налогов для населения
17:20 07.06.2017
Миллиардеры отказываются от налогового резиденства в России – Reuters
22:20 14.03.2017
В РФ фигурантам санкционных списков разрешат не отчитываться перед налоговой о своих офшорах
12:00 10.01.2017
В Минтрансе РФ решили ужесточить наказание за неоплату «Платона»
08:27 02.11.2016
«Ведомости» сообщили о скором повышении тарифов на «Платон» в два раза
18:22 28.10.2016
Минфин РФ допустил введение налога на доходы с вкладов
10:20 19.10.2016
Россия планирует ввести плату за пересечение границы для автомобилей и поездов
20:08 17.10.2016
Таможенники РФ хотят обложить пошлинами и налогами интернет-шопинг
16:43 12.10.2016
Налоговая нагрузка на «Газпром» увеличится в 2017 году на 170 млрд рублей
12:30 06.10.2016
Минфин РФ предложил повысить налоговые пени почти в два раза
14:35 28.09.2016
Новый налог на нефтянку в России могут ввести уже в 2017 году
09:00 16.09.2016
Нефтяные компании РФ предложили переложить налоговую нагрузку на потребителей
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
20:01 09.11.2018
Некоторые интересные подробности саммита ОДКБ в Астане
15:45 07.11.2018
Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
Все новости страны
Болгария Болгария
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
18:18 09.11.2018
У Болгарії за запитом США арештували російського хакера
09:39 08.11.2018
Болгарская православная церковь скрывает миллионы долларов на тайных счетах в российских банках / Расследование
10:35 07.11.2018
Болгарские боевые самолеты ремонтирует Одесский авиационный завод / Фото
Все новости страны
Греция Греция
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
Все новости страны
Грузия Грузия
17:29 12.11.2018
США построят военный аэродром на территории военной базы Вазиани в Грузии
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
Все новости страны
Молдова Молдова
19:11 12.11.2018
ЕС может приостановить безвиз для Молдовы в случае невыполнения обязательств
14:30 09.11.2018
Молдова обсуждает с НАТО возможность проведения совместных учений
08:09 08.11.2018
Президента Молдови можуть притягнути до відповідальності за відмову підписувати закон
18:01 06.11.2018
В Молдове оппозиция объединяется для участия в парламентских выборах
Все новости страны
Россия Россия
21:29 12.11.2018
Санкции США не позволяют "ЛУКОЙЛу" инвестировать в иранские месторождения
20:48 12.11.2018
Мэй намерена обвинить Россию в атаках на мировую безопасность. После аналогичного выступления были отравлены Скрипали
17:56 12.11.2018
У Росії затримали агента СБУ – таксиста під псевдонімом «Вова»
15:55 12.11.2018
"Газпром" будет платить повышенный налог на добычу полезных ископаемых до 2021 года
Все новости страны
Румыния Румыния
09:05 12.11.2018
Міністр у справах ЄС Румунії подав у відставку
10:27 09.11.2018
ВМС Румынии и ВМСУ обсудили безопасность и сотрудничество в Черноморском регионе
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
Все новости страны
Турция Турция
16:20 12.11.2018
Турция и Беларусь планируют построить порт на Днепре недалеко от Украины, Минск хочет стать «морским государством»
11:11 12.11.2018
В турецкой Анталии смерчи напугали туристов / Видео
15:48 09.11.2018
Новая турецкая противокорабельная ракета готова к серийному производству / Фото
11:20 09.11.2018
В Турцию за 16 лет инвестировано $200 млрд
Все новости страны
Украина Украина
21:46 12.11.2018
Кримські татари вперше за чотири роки провели Курултай. Підсумки першого дня
21:14 12.11.2018
Міністр енергетики США: Україна може стати Техасом для Європи
20:59 12.11.2018
В оккупированных Севастополе и Крыму ввели карантин из-за бешеных собак и волков
20:28 12.11.2018
Аксенов не позволит частникам грабить население оккупированного Крыма "на фронте ассенизации"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс