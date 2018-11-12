Газпрому продлят период повышенного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые распространяют применение повышающего коэффициента до 2021 года.

Правительство начало применять повышающий коэффициент для Газпрома с 2016 года. Так кабмин пополнил бюджет на фоне обрушения цен на нефть и девальвации рубля. «Газпром» выбрали потому, что концерн — единственный поставщик российского трубопроводного газа за рубеж, и может реализовывать голубое топливо значительно дороже, чем внутри страны. Тогда рост налоговой нагрузки называли временной мерой, но в результате продлили ее еще дважды — до конца 2020 года. Нынешнее продление монополию вряд ли удивит: бизнес привык, что российское правительство почти не снижает единожды повышенные налоги, пишет Фонтанка.ру

Таким образом, при расчете НДПИ для «Газпрома», в отличие от НОВАТЭКа, «Роснефти» и других игроков рынка, будут применять повышающие коэффициенты — от 1,4 до 2,3 для разных периодов.

13 ноября Госдума рассмотрит поправки в Налоговый кодекс во втором чтении.

Дополнительная налоговая нагрузка обойдется «Газпрому» в 110–120 млрд рублей в год. По мнению экспертов, это может стать поводом для того, чтобы не повышать дивиденды. Минфин уже несколько лет пытается увеличить дивиденды госкомпаний до 50% от чистой прибыли, но пока терпит неудачу. «Газпром» за 2017 год заплатил только 190 млрд рублей (26% от чистой прибыли по МСФО), как и в прошлом году.

Причиной продления повышенного коэффициента РБК называет необходимость выполнения майских указов президента.

В компании отказались комментировать информацию о неснижении НДПИ.

Напомним, швейцарский суд своим решением прямо запретил компаниям Nord Stream AG (владелец газопровода "Северный поток") и Nord Stream 2 AG (оператор строительства "Северного потока-2") совершать любые выплаты российскому газовому монополисту "Газпром".