Крым необходим России для военного господства в Черноморском регионе

15:28 12.11.2018 0 комментариев Крым

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время лекции в Гарвардском университете заявил, что Россия не планирует останавливать оккупацию Крыма, а постоянная милитаризация Азовского моря стала крайне серьезной проблемой.

Об этом сообщает ТСН, передает Флот - 2017.

По словам дипломата, Кремль нацелен на тотальное военное господство в Черноморском регионе и за его пределами.

«Например, Крым часто используется как штаб-квартира и база поставки военного участия в Сирии. Россия также заставляет жителей Крыма, в частности из-за давления или пропаганды, участвовать в российских военных операциях за рубежом. Именно поэтому это нельзя считать просто украинским или региональным вопросом», - отметил постпред.

Эта проблема, как утверждает Владимир Ельченко, имеет сильное стратегическое влияние на всю европейскую безопасность.

«Крым - это не только тестовая площадка для нового российского вооружения и потенциальной зоны для распространения ядерного оружия, но также является ключевым элементом российской военной экспансионистской политики», - подчеркнул дипломат.

Ельченко подчеркнул, что РФ удвоила свои военные силы на аннексированном полуострове и продолжает подготовку крымской военной инфраструктуры для развертывания ядерного оружия, включая реконструкцию хранилищ ядерных боеголовок, а строительство Керченского моста также грозит долговременными негативными последствиями для прибрежной и морской среды Азовского моря. Керченский мост, кроме нарушения свободы международного судоходства, наносит существенный вред экологии: препятствует циркуляции воды, увеличивает эрозию и вредит природоохранным территориям.

«Этот мост простирается с территории России на суверенную территорию Украины, тем самым увеличивая количество тяжелого оружия, оборудования и военного персонала в Крыму ... Поэтому, здесь остается серьезная угроза морского нападения из Азовского направлении в случае масштабной военной конфронтации», - добавил он.



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