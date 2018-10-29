Оккупанты в Крыму провели агитационную акцию «Военная служба по контракту – твой выбор»

15:01 12.11.2018 0 комментариев Крым

В течение месяца оккупанты провели более 15 мероприятий агитационного характера «Военная служба по контракту – твой выбор», направленных на пропаганду службы в российской армии, в оккупированном Крыму, а также на территории Южного военного округа.

Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, передает Флот - 2017.

В период акций были развернуты мобильные пункты отбора граждан на военную службу по контракту, которые посетили более 12 тыс. жителей южных областей РФ и оккупированного Крыма, свыше 250 из которых написали заявление для заключения контракта.

Наибольшим спросом у желающих заключить контракт пользовались соединения и части Военно-морского флота и общевойсковые подразделения 150-й и 42-й мотострелковых дивизий ЮВО.

В рамках акции в оккупированном Крыму впервые состоялся автопробег нового мобильного комплекса отбора граждан на военную службу по контракту в рамках акции «Военная служба по контракту в Южном военном округе (ЮВО) – выбор настоящих мужчин!».

Ранее сообщалось, что 25 октября в оккупированном Крыму стартовал автопробег мобильного комплекса отбора граждан на военную службу по контракту в рамках указанной акции. Военные пропагандисты из Краснодара совершили автопробег общей протяженностью более 500 км по маршруту: Керчь – Феодосия – Симферополь – Севастополь, посетили отдаленные населенные пункты оккупированного крымского полуострова, где провели агитацию граждан на военную службу по контракту.

Напомним, по информации так называемого военного комиссара «республики» Олега Ермилова, 2 800 крымчан отправятся на военную службу в рамках осенней призывной кампании, которая пройдет с 1 октября по 31 декабря. По словам Ермилова крымские призывники «потенциально попасть могут в следующие рода войск: Военно-воздушные силы, Военно-морской флот, Сухопутные войска, Ракетные войска стратегического назначения, Росгвардия, Космические и Воздушно-десантные войска. Часть призывников останется служить в Крыму, а часть уедет за пределы Крыма. При выборе места службы будет важна специальность, которой обладает призывник и его состояние здоровья».

Отметим, что первый призыв в оккупированном Россией Крыму прошел весной 2015 года - было призвано 500 мужчин в возрасте от 18 от 27 лет. Осенью-зимой 2017 года оккупанты призвали в Крыму 2,4 тысячи человек, 600 призывников служили за пределами Крыма. Весенний призыв 2017 года отправил на службу в вооруженные силы оккупанта 2 тысячи крымчан. В результате весеннего призыва-2018 незаконно призваны в армию оккупанта 2,5 тыс. крымчан.

Все так называемые «призывы», проводимые оккупантами, проходят в нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения, в частности ст.51: «Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается».

Правозащитники отмечают, что Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает и пропаганду военного призыва на оккупированных территориях, то есть все те рекламные плакаты, различные «патриотические» мероприятия в школах, университетах, на которых людей агитируют идти в российскую армию. Под запрет подпадает как контрактная, так и срочная служба.



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