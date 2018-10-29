В Киеве началась конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа 6-го созыва.

Об этом сообщает корреспондент Громадского.

На конференцию прибыл 71 член Курултая из 242. Некоторые приехали из аннексированного Крыма.

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев отметил, что одна из главных задач съезда — избрать новых членов Меджлиса после оккупации Крыма.

«Одна из главных задач Курултая — переизбрать тех членов Меджлиса, которые повели себя недостойно — предали свой народ и свое государство. Более того, участвовали в репрессиях против своего народа», — сказал Джемилев.

Он сказал, что в этом году истекает 5-летний срок работы Курултая, однако провести демократические выборы делегатов в аннексированном Крыму нет возможности.

Также Джемилев сказал, что видит перспективу для татар только в свободном Крыму.

«Для нас всех очевидно, что в условиях оккупации, русификаторской политики, вытеснения коренного народа из Крыма и заселение Крыма своими граждане, у крымских татар нет перспектив. Мы видим перспективы только в свободном Крыму», — сказал Джемилев.

Отметим, конференцию Курултая созвал председатель Меджлиса кримскотатарского народа Рефат Чубаров.

На Курултае крымскотатарский народ представлен делегатами, которых избирают крымские татары и члены их семей. 200 делегатов избираются по мажоритарной системе, еще 50 — по пропорциональной. Срок полномочий состава Курултая — 5 лет.

Сессии Курултая созывают не реже одного раза в 2,5 года, также иногда созывают внеочередные сессии. В период между сессиями Курултая единственным полномочным исполнительным органом крымских татар является Меджлис (33 человека), представителей которого выбирают из числа делегатов Курултая.