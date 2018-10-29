«Мы видим перспективу только в свободном Крыму» - Джемилев
|14:34 12.11.2018
|0 комментариев
|Крым
В Киеве началась конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа 6-го созыва.
Об этом сообщает корреспондент Громадского.
На конференцию прибыл 71 член Курултая из 242. Некоторые приехали из аннексированного Крыма.
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев отметил, что одна из главных задач съезда — избрать новых членов Меджлиса после оккупации Крыма.
«Одна из главных задач Курултая — переизбрать тех членов Меджлиса, которые повели себя недостойно — предали свой народ и свое государство. Более того, участвовали в репрессиях против своего народа», — сказал Джемилев.
Он сказал, что в этом году истекает 5-летний срок работы Курултая, однако провести демократические выборы делегатов в аннексированном Крыму нет возможности.
Также Джемилев сказал, что видит перспективу для татар только в свободном Крыму.
«Для нас всех очевидно, что в условиях оккупации, русификаторской политики, вытеснения коренного народа из Крыма и заселение Крыма своими граждане, у крымских татар нет перспектив. Мы видим перспективы только в свободном Крыму», — сказал Джемилев.
Отметим, конференцию Курултая созвал председатель Меджлиса кримскотатарского народа Рефат Чубаров.
На Курултае крымскотатарский народ представлен делегатами, которых избирают крымские татары и члены их семей. 200 делегатов избираются по мажоритарной системе, еще 50 — по пропорциональной. Срок полномочий состава Курултая — 5 лет.
Сессии Курултая созывают не реже одного раза в 2,5 года, также иногда созывают внеочередные сессии. В период между сессиями Курултая единственным полномочным исполнительным органом крымских татар является Меджлис (33 человека), представителей которого выбирают из числа делегатов Курултая.
Ещё на эту тему:
Порошенко пообещал Курултаю: Конституционная комиссия рассмотрит изменения в Конституцию по Крыму
Российские силовики отпустили крымскотатарскую семью после допроса
"Муфтият" аннексированного Крыма пожелал оккупантам крепкого здоровья и успехов в профессиональной деятельности / Фото
Станцию киевского метро украсили изображением крымской татарки в национальном головном уборе — фесе / Фото
Адвокат: Фигурантов "дела Веджие Кашка" задерживали экс-"беркутовцы"
Оккупанты вручили крымскому адвокату Курбединову предостережение "об экстремизме" / Видео