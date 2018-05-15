Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
|14:17 12.11.2018
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|Болгария
Вчера, 11 ноября, более, чем в 30 городах Болгарии прошли массовые акции протеста против подорожания топлива.
В Софии протестующие на время блокировали движение в центральной части города. Недовольные также перекрывали автомагистраль «Тракия» и международное шоссе Е-79 на выходе из Благоевграда, сообщают Новости Болгании.
Власти не говорят ничего внятного по этому поводу.
Ситуацию прокомментировал бывший технический премьер Стефан Софиянски, пояснив, что цены на топливо устанавливает рынок, и государство, по большому счёту, особо повлиять на это не может. А вот общее недовольство населения, скорее всего, приведёт лишь к нестабильности правительства и политическим пертурбациям. По его словам, Болгария находится в шаге от экономического и даже политического кризиса.
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