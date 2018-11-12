Жителям оккупированного Крыма даже чисто математически не удастся помереть в России
|13:50 12.11.2018
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|Крым
"Власти" оккупированного Крыма выдают местные жителям на погребальные услуги выплаты, размер которых в разы меньше реальных цен на похороны на полуострове.
Об этом в микроблоге в Twitter пишет блогер "Крымский Хахол", сообщает Апостроф.
"На погребение в Крыму дают целых 5600 (рублей). А похоронить выходит по самому скромному от 35 тысяч. А так люди говорят где-то тысяч 50 надо", - пишет он.
"Вот никак не выходит чисто математически помереть в России", - отреагировала на это другой блогер, "RoksolanaToday&Крым".
Напомним, в оккупированном Крыму местные жители жалуются на высокие цены и низкие зарплаты, а также на преимущества россиян перед крымчанами. А российский журналист побывал на полуострове, и пожаловался на ужасный сервис на вокзалах, в гостиницах и аэропортах.
Кроме этого, в Крыму недовольны медицинскими услугами, потому покупают лекарства на территории подконтрольной Украине.
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