Оккупанты отчитались о завершении установки опор ж/д части Керченского моста

13:23 12.11.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму строители завершили сооружение опор железнодорожной части моста, связывающего аннексированный полуостров с материковой Россией. 

«Это не просто завершение устройства опор под железную дорогу. Готовы все опоры Крымского моста: и автодорожные, и железнодорожные. Проведена титаническая работа. Тысячи свай для этих опор погружены на большую глубину: на некоторых участках – более 100 метров. Непростой грунт и частые штормы сильно осложняли работу, но все удалось сделать качественно и в срок», – цитирует председателя совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга Крыминформ.

Последней была построена опора №254 в Керченском проливе на участке между фарватером и крымским берегом. Она состоит из фундамента на 16 трубчатых сваях, погруженных под разными углами на глубину до 70 метров. «Опора выведена на проектную отметку – 33 метра от уровня воды, практически 12-этажная высота. Завершающим этапом стало бетонирование ее верхних элементов, на которые в дальнейшем устанавливаются специальные устройства – опорные части. На них ставятся пролёты. 

Основной оставшийся этап строительства железнодорожной части Крымского моста – установка пролетов. Суммарно на 8 строительных участках пролётами уже перекрыто более 15 километров трассы. На готовых пролетах последовательно со стороны таманского берега формируется верхнее строение пути железной дороги. Уже уложено 9 из 38 км рельсошпальной решетки.

Завершить установку пролётов на суше и в море планируется в начале 2019 года. Осенью следующего года на мосту будет завершено устройство верхнего строения пути. Железнодорожное движение откроется в декабре 2019 года, сообщает подконтрольное оккупационным властям Крыма издание.

Как соообщалось ранее во время монтажа в море рухнул пролет железнодорожной части Керченского моста.



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