В понедельник, 12 ноября, в Киеве стартовала конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа.

Об этом говорится в сюжете телеканала ATR.

Из-за аннексии полуострова конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа впервые за всю историю проходит за пределами Крыма. Помимо делегатов Курултая, на мероприятии будут присутствовать представители президента Украины, а также представители крымскотатарской диаспоры из Турции, Румынии и США.

Среди основных вопросов, которые будут рассматриваться на конференции, — политическая ситуация на территории аннексированного Крыма, продолжение исполнения функций делегатов Курултая и выполнение постановления внеочередной сессии Курултая крымскотатарского народа VI созыва, которая состоялась 29 марта 2014 года. Прежде всего, речь идет о вопросе реализации права крымскотатарского народа на самоопределение на территории Крыма.

По итогам конференции будет принято заявление, в котором делегаты Курултая смогут высказать свою позицию относительно рассмотренных вопросов.

«Сегодняшний Курултай нам должен показать те позиции, которые мы ждем в Крыму. Полномочия делегатов Курултая на сегодняшний день заканчиваются. Первая задача этой конференции — мы должны продлить полномочия делегатов Курултая, потому что учитывая, что мы сегодня в Крыму не можем провести Курултай, решили его провести в Киеве и продлить полномочия или посмотреть позиции, как дальше будут действовать делегаты Курултая», — рассказал делегат Курултая Ленмар Юнусов в комментарии телеканалу ATR.

Он также отметил, что на сегодняшней конференции будут присутствовать около 100 делегатов. В связи с этим собрать кворум на конференции Курултая не удастся, ведь для этого нужно присутствие как минимум 160 делегатов.

«Тот факт, что делегаты Курултая многие сюда не приехали… Есть такие, кто действительно болеет, есть делегаты Курултая, которые опасаются пересекать границу, но есть такие делегаты, которые просто боятся посмотреть в глаза Мустафе Джемилеву, Рефату Чубарову, потому что они коллаборанты, которые показали, кто они есть на самом деле», — добавил Ленмар Юнусов.

Напомним, как ранее рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, если кворум не будет проведен, то делегаты, которые не смогли приехать, смогут высказаться письменно. Эти данные будут обработаны, систематизированы и учтены.

Как ранее сообщал ATR, в этом году истекает срок полномочий делегатов Курултая. Поэтому было принято решение провести конференцию делегатов высшего представительного полномочного органа крымскотатарского народа на материковой Украине.

Курултай крымскотатарского народа — высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа, который принимает решения относительно общественно-политической, экономической, культурной и религиозной жизни народа.

Срок полномочий состава Курултая — 5 лет. В 2017 году в Украине состоялся ряд торжественных мероприятий по случаю 100-летия Курултая крымскотатарского народа.