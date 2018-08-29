В городе Кавала на северо-востоке Греции обрушился автомобильный мост, когда по нему проезжали автокран и легковой автомобиль.

Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщила газета Kathimerin, пишет Корреспондент. net.

В результате происшествия никто не пострадал. Технические службы указали, что мост не был рассчитан на вес крана, который проезжал по нему во время аварии.

Отмечается, что обрушились нескольких плит моста, общая протяженность разрушения составила около 15 метров.



В результате инцидента никто не пострадал, незначительные повреждения получили транспортные средства, которые оказались в месте обрушения пролетов.



По данным телеканала ERT, обрушение конструкций произошло после того, как на мост заехал автокран массой 50 тонн. Авария привела к перекрытию трассы и вызвала крупные заторы.

