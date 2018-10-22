Эксплуатация российской ракеты-носителя среднего класса Союз-ФГ заканчивается в 2019 году: промышленность РФ не нашла для этой ракеты замену комплектующим украинского производства.

Ракета отлетает еще год, после чего будет заменена другой, об этом у себя в Twitter сообщил глава Роскосмоса и один из наиболее антиукраинских политиков РФ Дмитрий Рогозин, передает ЛИГА.Новости.

Причина - в том, что российский центр "Прогресс" не нашел, чем заменить в ракете комплектующие украинского производства. После того как Россия развязала гибридную войну против Украины, последняя отказалась от сотрудничества с Москвой по ракетным технологиям.

"Союз-ФГ" использует систему управления, которую разработали харьковские предприятия "Коммунар" и "Хартрон".

Эту ракету впервые запустили в 2001 году.

В 2025-м Роскосмос намерен закончить запускать и Протон-М.

По словам Рогозина, с началом 2020 года пилотируемый космический корабль Союз МС, выводящий экипажи на МКС, будет запускаться на ракете Союз-2.1а.

Тем временем РФ пытается создать ракету среднего класса Союз-5. Пробные полеты запланированы на 2022 год, а пилотируемые - на 2023-й.