В турецкой Анталии смерчи напугали туристов / Видео
|11:11 12.11.2018
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|Турция
В турецкой провинции Анталия, так любимой украинскими туристами, в море у побережья города Газипаша образовались два тридцатиметровых смерча.
Об этом сообщает CNN Turk, передает 112.
За стихией могли наблюдать люди, отдыхающие на пляже Селинус. Большинство туристов поспешило уйти, но некоторые остались, чтобы сделать фото и видео.
В результате сильного ветра травмы получил 31-летний мужчина, отдыхавший в автоприцепе неподалеку от пляжа, его пришлось забрать карете скорой помощи. Также пострадали кафе, расположенные рядом с пляжем.
Смерч - довольно редкое явление в этой части Средиземного моря. В последний раз у южных берегов Турции его наблюдали несколько лет назад.
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