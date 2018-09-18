Міністерство оборони РФ оголосило тендер на закупівлю навігаційного обладнання для будівництва військового аеродрому в Некліновському районі Ростовської області.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті держзакупівель РФ, інформують регіональні російські ЗМІ, передає MILITARY NAVIGATOR.

Згідно з документацією, військові мають намір закупити засоби радіотехнічного забезпечення, навігації, посадки, керівництва польотами, системи управління і зв’язку. Крім цього в рамках тендеру передбачається поставка навчального командного пункту авіаційної групи військової частини.

Загальна вартість контракту – 100 млн рублів.

Військовий аеродром планується обладнати в районі хутора Морський Чулек, в 70 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, на військових аеродромах Старокостянтинів, що Хмельниччині, та Гавришівка, що на Вінниччині, 19 жовтня відбулась урочиста церемонія закриття багатонаціональних навчань «Чисте небо – 2018».