В Швейцарии суд заморозил выплаты "Газпрому" от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG
|10:50 12.11.2018
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|Украина
Швейцарский суд своим решением прямо запретил компаниям Nord Stream AG (владелец газопровода "Северный поток") и Nord Stream 2 AG (оператор строительства "Северного потока-2") совершать любые выплаты российскому газовому монополисту "Газпром".
Об этом сообщает ZN,UA со ссылкой на Deutsche Welle.
Решение суда принято в качестве обеспечительных мер по иску НАК "Нафтогаз". В результате судебного решения "все выплаты от этих компаний "Газпрому" направляются на швейцарских приставов", говорится в документе.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" продолжает судиться "Газпромом", поэтому 8 августа заказало компании "Wikborg Rein Advokatfirma AS" (Норвегия) юридические услуги на 18,00 млн евро, или 564,12 млн грн.
28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации на сумму $ 4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме российский газовый монополист должен оплатить $ 2,56 млрд в пользу "Нафтогаза".
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