Париж і Берлін підтримують обмін полоненими і звільнення політв’язнів до кінця року

09:57 12.11.2018 0 комментариев Крым

Франція та Німеччина рішуче підтримують проведення обміну заручниками та звільнення політичних в’язнів до кінця цього року.

Про це заявили французький президент Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з президентом Петром Порошенком у Парижі, йдеться у повідомленні речника німецького уряду, передає Європейська Правда.

"Вони (Меркель та Макрон – Ред.) висловили рішучу підтримку обміну полоненими та звільненню політичних в'язнів до кінця року", - заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

У адміністрації президента України підтверджують, що обмін полоненими та звільнення політв’язнів були темою обговорення трьох лідерів.

"Президент зазначив, що обговорювалось і питання звільнення політичних полонених, які незаконно утримуються в тюрмах Російської Федерації, в тюрмах в окупованому Криму і термінове повернення до обміну наших героїв, в тому числі військових, солдат, які незаконно утримуються на окупованій території на Донбасі", - йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Як повідомлялось, Меркель та Макрон вважають незаконними так звані "вибори" в ОРДЛО, що відбулися 11 листопада.



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