Рыбопромысловые предприятия оккупированного Крыма с начала года уже выловили 569,3 тонны барабули, что более чем на 80 тонн превышает показатели всего прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, передает Крым Информ.

«По состоянию на 5 ноября текущего года рыбопромысловыми предприятиями Крымского полуострова в Чёрном море добыто 445 тонн данного промыслового объекта, прошлогоднее освоение – 433 тонны. Всего, с учётом вылова в Азовском море, крымчанами освоено 569,3 тонны барабули (2017 год – 488,7 тонны)», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что промышленная добыча барабули возобновилась с наступлением осени и понижением температуры воды в акватории Чёрного моря, прилегающей к берегам аннексированного Крымского полуострова.

Только за 5 первых дней ноября крымские рыбаки добыли 94 тонны барабули.

Барабуля (султанка) – небольшая ценная промысловая рыба. Она достигает длины 45 см. В Чёрном и Азовском морях обитает только один вид барабули (Mullus barbatus).