Міністр у справах ЄС Румунії подав у відставку

09:05 12.11.2018 0 комментариев Румыния

Міністр у справах ЄС Румунії Віктор Негреску подав у відставку в суботу, 10 листопада.

Про це повідомляє Politico, передає Європейська Правда.

Як зазначає видання, цей крок ризикує зірвати підготовку країни до прийняття головування у Раді Європейського Союзу в січні.

Прес-секретар Негреску підтвердив відставку міністра, але не пояснив причин.

У п'ятницю, 9 листопада, між міністрами румунського уряду відбулись переговори про підготовку до головування в ЄС. Негреску був ключовою фігурою у цих приготуваннях.

Румуніє переймає головування у Раді ЄС в січні 2019 року. Зараз у Раді головує Астрія.



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