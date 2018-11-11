Міністр у справах ЄС Румунії Віктор Негреску подав у відставку в суботу, 10 листопада.

Про це повідомляє Politico, передає Європейська Правда.

Як зазначає видання, цей крок ризикує зірвати підготовку країни до прийняття головування у Раді Європейського Союзу в січні.

Прес-секретар Негреску підтвердив відставку міністра, але не пояснив причин.

У п'ятницю, 9 листопада, між міністрами румунського уряду відбулись переговори про підготовку до головування в ЄС. Негреску був ключовою фігурою у цих приготуваннях.

Румуніє переймає головування у Раді ЄС в січні 2019 року. Зараз у Раді головує Астрія.