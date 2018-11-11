Міністр у справах ЄС Румунії подав у відставку
|09:05 12.11.2018
|0 комментариев
|Румыния
Міністр у справах ЄС Румунії Віктор Негреску подав у відставку в суботу, 10 листопада.
Про це повідомляє Politico, передає Європейська Правда.
Як зазначає видання, цей крок ризикує зірвати підготовку країни до прийняття головування у Раді Європейського Союзу в січні.
Прес-секретар Негреску підтвердив відставку міністра, але не пояснив причин.
У п'ятницю, 9 листопада, між міністрами румунського уряду відбулись переговори про підготовку до головування в ЄС. Негреску був ключовою фігурою у цих приготуваннях.
Румуніє переймає головування у Раді ЄС в січні 2019 року. Зараз у Раді головує Астрія.
Ещё на эту тему:
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
10:05 13.07.2018
Румыния увеличит свое присутствие в Афганистане
Румыния увеличит свое присутствие в Афганистане
21:20 28.03.2018
Бухарест: высылка российских дипломатов – слишком мягкая мера
Бухарест: высылка российских дипломатов – слишком мягкая мера
13:49 15.02.2018
Доклад: Россия - главная угроза безопасности Восточной Европы
Доклад: Россия - главная угроза безопасности Восточной Европы
15:26 21.09.2017
Президент Румунії стурбований конфліктами в регіоні Чорного моря
Президент Румунії стурбований конфліктами в регіоні Чорного моря
09:42 22.03.2016
Румыния уговорила Евросоюз и США поддерживать Плахотнюка
Румыния уговорила Евросоюз и США поддерживать Плахотнюка
12:41 22.01.2016
Румынский президент: тревожная ситуация к востоку требует мер по укреплению безопасности
Румынский президент: тревожная ситуация к востоку требует мер по укреплению безопасности