Распродажа оккупированного ЮБК продолжается очередь дошла до Ливадийского дворца / Фото

08:40 12.11.2018 0 комментариев Крым

Последние топовые санатории оккупированного Крыма, уходят в частные руки.

1 ноября оккупанты выставили на торги еще два таких объекта. Один из них продают вместе со зданиями Ливадийского дворца. Покупатель сможет делать с ним все - даже застроить, сообщают Примечания.

На продажу выставлены  два санатория: «Алмазный» в центре Евпатории (стартовая цена – 61,9 млн рублей) и «Ливадия» в Ливадии (стартовая цена лота – 396 млн рублей). 

Санаторий «Ливадия», часть помещений которого расположена в зданиях Ливадийского дворца. Продаются не только ряд земельных участков площадью свыше 26 000 квадратных метров, но и все имущество. Корпуса, котельные, водолечебница, бюсты Ленина и дефибрилляторы, 113 телевизоров – все это оккупированному Крыму не нужно.

На территории есть три объекта культурного наследия регионального значения: «Прачечная с комнатой для утюга, начало ХХ века», «Малый служебный дом, начало ХХ века», «Дом свитский, ХIХ век». Их продают тоже.

Покупатель волен распоряжаться купленным имуществом как ему вздумается. Ограничения касаются лишь объектов культурного наследия, на которые накладываются охранные обязательства.

Снова напомним, что стартовая цена всей «Ливадии» – 396 млн рублей

В оккупированном Крыму из подобных территорий принято выжимать все до последнего. И самый быстрый, самый верный вариант – застройка.

Просто снести старые строения и застроить эту землю не получится из-за вида разрешенного использования земли, которое сейчас позволяет вести лишь санаторную деятельность. Но практика показывает, что это легко исправить на так называемых общественных слушаниях.

«Ливадия» не была разваливающимся, никому не нужным активом. В 2014 году оккупанты "национализировали" санаторий и передали на баланс,т. н. ГУП «Солнечная Таврика». Первое время санаторий «Ливадия» работал, как и раньше, путевки быстро раскупали.

Но в конце 2017 года санаторий был закрыт. Персонал поставили перед фактом.

Сейчас на сайте «Ливадии» висит объявление о реконструкции. Той самой, сделать которую оккупационные "власти" Крыма обязуют покупателя в договоре на участие в аукционе.

Источники в администрации Ялты сообщили, что «Ливадию» хотели выкупить за 150 млн рублей клиенты чиновников из "совмина" Крыма. Но что-то помешало, и сделка не состоялась.

В июле 2014 года "совмин" Крыма передал 117 национализированных санаториев, пансионатов и баз отдыха в специально созданный ГУП «Солнечная Таврика», которое возглавляет "депутат ялтинского горсовета" Людмила Ермакова. Спустя 4 года у «Таврики» осталось всего 11 объектов – все остальное было распродано.

В июле этого года было продано три санатория: "Мисхор" за 380,2 млн рублей, "Ай-Петри" — за 416, 4 млн рублей, "Дюльбер" – за 702, 7 млн рублей. Покупателем стала частная фирма ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», учредителем которой является генерал Владимир Зарицкий. Ранее его связывали с Ротенбергами.

Тот же Зарицкий и его ООО «УКИП» получил 30 га еще одного санатория, входящего в имущество ГУП «Солнечная Таврика» - санатория «Жемчужина» рядом с «Ласточкиным гнездом». Здесь хотели построить игорную зону, но теперь на повестке – строительство вилледжа.

В мае этого года стало известно, что неизвестному инвестору в Симеизе продано четыре санатория. По слухам, новым собственником стала жена пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяна Навка. Сама Навка это отрицает.

Покупатель прекрасной «Ливадии» станет известен уже 29 ноября. И вряд ли это будет кто-то мельче г-на Зарицкого.



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