С начала 2018 года численность людей пенсионного возраста в оккупированном Крыму выросла более чем на 3 тысячи человек.

Такие данные предоставил, т. н. Крымстат, сообщают Новости Крыма.

Так, на 1 января на аннексированном полуострове проживало 582 128 пенсионеров, на 1 октября этот показатель вырос до 585 734 человека.

Средняя пенсия с начала года также выросла, но всего на 16 рублей. Если в январе крымские пенсионеры получали в среднем 12 099 рублей, то на 1 октября - 12 115 рублей.

Как сообщалось, в оккупированном Крыму зафиксировано снижение численности постоянного населения с начала 2018 года.

По данным на 1 сентября, в регионе проживает 1 913,2 тысячи крымчан. На начало 2018 года численность постоянного населения республики составляла 1 913 731 человек.

Напомним, в оккупированном Крыму с начала года на свет появилось 15 115 детей. Это на 430 малышей меньше, чем за аналогичный период 2017 года.