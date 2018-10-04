Шпигунський скандал в Австрії розростається: після затримання за підозрою в передачі Росії секретних відомостей колишнього полковника з'явилася інформація, що шпигунством займався і один із співробітників контррозвідки.

В Австрії, за інформацією ЗМІ, ведеться розслідування шпигунської діяльності на користь Росії не тільки в армії, але і в контррозвідці.

Як повідомляють у неділю, 11 листопада, австрійські видання Kronen Zeitung і oe24.at, прокуратура по корупції підозрює в шпигунстві співробітника Федерального відомства із захисту конституції і боротьбі з тероризмом (BVT) по імені О., пише DW, повідомляє УНІАН

Інформація про нього, як і у випадку з полковником австрійської армії у відставці, підозрюваного в передачі Москві секретних даних, надійшла від однієї з "дружніх партнерських служб".

Розслідування ведеться з листопада 2017 року.

За даними Kronen Zeitung, раніше у приміщеннях штаб-квартири BVT, а також за двома адресами співробітника відомства були проведені обшуки. Слідчі органи запросили розкрити інформацію по його банківському рахунку.

За розголошення державної таємниці підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відомості про можливий випадок шпигунства в BVT підтвердила минулого тижня генеральний директор громадської безпеки в австрійському МЗС Міхаела Кардайс.

За її словами, підозри в шпигунській діяльності, що виникли в 2017 році, стали причиною тимчасового відсторонення австрійської контррозвідки від роботи в Бернському клубі - організації обміну розвідувальною інформацією між спецслужбами 30 європейських держав.

У ніч на 10 листопада за підозрою в шпигунстві на користь Росії був затриманий колишній полковник австрійської армії. Передбачається, що він близько 20 років працював на російську військову розвідку. За даними ЗМІ, за свої послуги він отримав в загальній складності 300 тисяч євро.

