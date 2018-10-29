Російський суд відмовився розсекретити укази про помилування Чийгоза і Умерова
|07:25 12.11.2018
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|Крым
Касаційна інстанція Московського міського суду розглянула скарги Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова на незаконну відмову в прийнятті їх позовів до Адміністрації Президента РФ Володимира Путіна і відмовила в їх задоволенні.
Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов, повідомляє Радіо Свобода.
«За логікою московських суддів, звернення до суду з позовом до адміністрації президента є порушенням принципу поділу влади, втручанням в конституційно-правову та іншу діяльність президента. І що найдивовижніше, ореолом недоторканності президента наділяються і його безпосередньо підлеглі чиновники І звичайно Московський міський суд навіть не згадує в своїх визначеннях посилання на частину 2 статті 24 Конституції РФ, відповідно до якої, російська влада зобов’язана забезпечити ознайомлення Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова з указами Путіна про їх помилування, оскільки ці укази безпосередньо зачіпають їх права і свободи», – розповів Полозов.
За його словами, у нього і його клієнтів залишається право звернення до Верховного і Конституційного судів.
«Крім того, поки рішення Європейського суду з прав людини ще частково виконуються на території Росії, будемо реалізовувати і цей механізм захисту», – заявив Полозов.
Ахтем Чийгоз був засуджений у Росії до 8 років колонії загального режиму і визнаний винним в організації масових заворушень на мітингу в Сімферополі перед будівлею Верховної Ради Криму. Мітинг відбувся 26 лютого 2014 року, напередодні анексії Криму Росією і так званого «референдуму» про входження Криму до складу Росії. Ільмі Умеров у вересні 2017 року був засуджений до двох років колонії-поселення.
25 жовтня 2017 російська влада звільнила і передала Туреччині Умерова та Чийгоза. Пізніше вони прилетіли до Києва.
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