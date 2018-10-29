На можливу агресію Росії в Чорному морі Україна може адекватно відповісти

07:01 12.11.2018 0 комментариев Крым

Міністр оборони Степан Полторак заявляє, що Україна готова адекватно відповідати Росії на її можливі агресивні дії РФ в Чорному морі.

Про це він повідомив в інтерв’ю «5-му каналу», повідомляє УНІАН

Відповідаючи на запитання чи Україна прораховує і готова відповідати Росії у разі можливих її «гібридних» агресивних дій в Чорному морі, міністр сказав: «Точно готові. Ми, звичайно, робимо висновки з того, що відбувається в Азовському морі.

В нас є там (в Чорному морі – УНІАН) можливості для маневру та нарощування зусиль». 

 «Росія не є повноправним господарем Чорного моря, тому що там є країни Альянсу, там є їхні інтереси і, я думаю, що навіть, якщо не брати до уваги, що там є країни НАТО, наші можливості там набагато більші (ніж в Азовському морі – УНІАН) і можливості наші адекватно відповідати теж набагато більші», - зауважив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент України Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на півдні і сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці». У документі наголошується, що, розглянувши загрози національній безпеці на півдні і сході України, в акваторії Чорного і Азовського морів та Керченській протоці, зумовлені агресивними діями Росії, Рада нацбезпеки і оборони констатувала наявність умов, які можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України. Кабміну доручено створити міжвідомчий координаційний орган, який має узагальнити правову позицію держави з питання підготовки консолідованої претензії офіційного Києва до Росії про міжнародно-правову відповідальність РФ за збройну агресію проти України.


 



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