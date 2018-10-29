Супруга фигуранта «дела украинских диверсантов» в оккупированном Крыму Андрея Захтея Оксана посетила политзаключенного в Симферопольской колонии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк, передает ATR.

«Свидание длилось трое суток. Сейчас его состояние хуже, чем летом. Осенью хронические болезни обостряются. Медицинскую помощь ему частично оказывают. От болей в спине делают пару уколов, и назначили диету из-за гастрита и бывшей язвы, но уже отменили, потому что нет необходимых таблеток. В основном помощь только от того, что я привезу или передам», — рассказала Оксана Захтей.

По словам женщины, от работы и учебы в колонии Захтей отказался. Она отметила, что больше всего политзаключенный интересовался возможностями обмена заключенными между Украиной и РФ, а также возможностью отбывать срок на материковой части Украины.

Как отмечает Наумлюк, в колонии составлен список украинцев, которые подали документы на экстрадицию. Захтей был первым. Аналогичное прошение Оксана Захтей подала в украинский Минюст.

«Он очень озлоблен на все, потому что сидит ни за что. В декабре у дочки будет третий день рождения, а он не был еще ни на одном. Я передавала ему фотографии дочери, но последние, которые я передавала в Лефортово, наверное, пропали. Переживает, что подарить дочке на День Рождения, чтобы я придумала от него подарок тоже», — рассказала Захтей.

Супруга «диверсанта» добавила, что на теле мужчины до сих пор остались следы пыток.

«На голове у него видны вмятины. Я спрашиваю: «Что это?», он: «Это когда задерживали, прикладом ударили. Я потерял сознание, очнулся, — на голове уже стояли. Но больше испугался, когда везли на вертолете из Крыма на материк, когда этапировали в Лефортово, и перекинули через дверь головой вниз. Я в пакете на голове, в наручниках, а внизу море. Мне говорят: «Сейчас искупаешься». Я подумал, что ведь и не найдет никто, если выбросят, вот тогда испугался действительно».

Как известно, фигуранта «дела украинских диверсантов» Андрея Захтея, осужденного к шести с половиной годам колонии строгого режима, оставили отбывать наказание в Крыму.

Напомним, в феврале «Верховный суд» Крыма «осудил» фигуранта «дела украинских диверсантов» Андрея Захтея на шесть с половиной лет колонии строгого режима и назначил ему штраф размером в 220 тысяч российских рублей.

Как известно, Андрей Захтей является одним из фигуранто