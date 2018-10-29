Мустафа Джемилев призвал помочь детям крымских политузников
|20:48 09.11.2018
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|Крым
Лидер крымскотатарского народа, Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев обратился с призывом помочь детям крымских политзаключенных.
Соответствующее обращение опубликовано в Facebook Мустафы Джемилева, передает QHA.
Накануне своего Дня рождения, 13 ноября, Джемилев просит не дарить ему подарки, а перечислить деньги на счет благотворительной организации "Фонд "Крым".
— Вместе с вами я буду искренне рад, если мы сможем собрать средства для помощи несовершеннолетним детям крымских политзаключенных. Давайте вместе устроим праздник детям политзаключенных!
Мустафа Джемилев напомнил, что 113 малолетних детей воспитываются в семьях без своих отцов, которых российский оккупационный режим незаконно лишил свободы. При этом, практически всем политзаключенным угрожают максимальные сроки по заведомо ложным и сфабрикованным обвинениям.
— Для нас все дети крымских политузников, независимо от их национальности, — дети крымскотатарского народа.
В октябре в Киеве подвели итоги конкурса сочинений "Мой отец – Герой", в котором участвовали дети крымских политузников.
В апреле в Киеве прошла благотворительная акция "Рука помощи" в поддержку детей из семей крымских политзаключенных. Мероприятие состоялось при поддержке Меджлиса крымскотатарского народа, Исламского культурного центра, Крымскотатарского культурного центра.
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