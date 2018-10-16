Оккупанты отправили в отставку очередного так называемого "главу" оккупационной администрации Симферополя

20:23 09.11.2018 0 комментариев Крым

 Так называемый "глава" оккупационной администрации Симферополя Игорь Лукашёв ушел в отставку по требованию Сергея Аксёнова.

Об этом во время итогового совещания по работе мониторинговой группы "правительства" оккупированного Крыма, которая оценивала деятельность горадминистрации на протяжении последних двух недель, заявил сам Аксёнов, сообщает Крым Информ.

"Сегодня я пригласил после 17 часов Игоря Михайловича Лукашёва к себе в кабинет, мы больше часа сегодня общались, выясняли ситуацию, причины невыработки позиции и отсутствия решений по основным направлениям, связанным с уборкой мусора, с транспортным сообщением, с ремонтом дорог, с наличием НТО – всё то, что находится в зоне (ответственности) администрации города. И я лично пришел к выводу, что, конечно, желание было, человек старался, решения, которые принимались, не всегда соответствовали реальному положению дел, но, тем не менее, я могу сказать, что желание приложить силы у Игоря Михайловича было, но отсутствие опыта, к сожалению, не дало возможности показать результативную работу", – сказал Аксёнов.

По его словам, неутешительные результаты работы "администрации" стали причиной увольнения Лукашёва.

"По итогу разговора я предложил Игорю Михайловичу Лукашёву написать заявление об увольнении с этой должности, он мое поручение выполнил. При этом могу сказать с учетом того, что к Игорю Михайловичу не было вопросов, связанных с какими-то коррупционными составляющими или умышленными действиями, мы найдем, где ему приложить усилия, и он дальше будет трудиться – мы договоримся, какой это будет формат", – отметил глава Крыма.

Он отметил, что сам Лукашёв признал недочеты в работы. "Могу сказать, что одно из главных достоинств человека – это умение признать свои ошибки и свою неправоту, что сегодня Игорь Михайлович сделал. Поверьте мне, большое достоинство", – заключил Аксёнов.



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