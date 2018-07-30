Стали известны некоторые интересные подробности саммита ОДКБ в Астане, в рамках которого обсуждался вопрос избрания нового генерального секретаря организации.

Российский «Коммерсантъ» рассказал, что 8 ноября президент России Владимир Путин принял участие в саммите ОДКБ в Астане, однако явился с опозданием, что несколько напрягло обстановку, пишет PanARMENIAN.Net.

Во время ожидания Путина в кулуарах ОДКБ обсуждали, что на саммите может появиться сам основатель Tesla Илон Маск, с которым Казахстан с некоторых пор, похоже, связывает свое космическое будущее.

После того, как лидеры всех стран-членов ОДКБ собрались, переговоры продолжались долго, и даже можно сказать, невыносимо долго, отмечает автор.

«Идея белорусского генсека встретила мощное сопротивление привыкшего в последнее время побеждать Никола Пашиняна. Кандидатура армянского генсека не устраивала не привыкшего в последнее время проигрывать Владимира Путина (а что если это будет первый раз?). Александр Лукашенко и остальные, судя по всему, были за любой кипеш, кроме голодовки, тем более что обед, которым их покормил Нурсултан Назарбаев, был превосходен. Самое удивительное, что так ничего и не придумали и договорились окончательное решение принять 6 декабря в Санкт-Петербурге»,- говорится в статье.

Отмечается, что только когда события этого дня оказались исчерпаны, стало очевидно невероятное: «Да какая, к черту, разница, кто будет генсеком ОДКБ? Ну какая?! Никакой ровным счетом. Эти секретари меняются раз в три года, и до сих пор от того, кто насколько вдохновенно трудился на этом посту, не зависело ровным счетом ничего — ни в жизни этой организации, ни в жизни вообще. А главное — и никогда не будет зависеть. И нет тут ничего, кроме столкнувшихся в очередной раз на ровном месте амбиций лидеров нескольких стран, которые должны же были понимать, что кроме главного приза в этой абсурдной гонке, то есть поста генсека ОДКБ, утешительного приза не существует: проигравшие ни с того ни с сего станут выглядеть необыкновенно бледно, да и все. Просто оттого, что бросились, поборолись и проиграли. Если, конечно, хоть кто-нибудь на все это обратит хоть какое-нибудь внимание».

2 ноября решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Юрий Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря организации. Досрочный отзыв инициировала армянская сторона.

Юрия Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.