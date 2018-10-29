На протяжении 5 последних лет Россия, страна - агрессор, страна – оккупант, увеличила свое военное присутствие в Черноморском регионе, усилив военный потенциал аннексированного крымского полуострова.

Об этом сообщает Флот - 2017 со ссылкой на доклад Atlantic Council.

В частности, в 2,5 раза увеличилась численность военного контингента РФ на полуострове – с 12,5 до 32 тыс. (и в планах Кремля достичь показателя в 43 тыс. в 2025 году).

Кроме того, над Черным морем действует комплексная система ограничения и воспрещения доступа и маневра A2/AD, которая включает в себя береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». Они могут поражать корабли в Черноморских проливах, а также портах Украины и трех стран НАТО: Румынии, Болгарии и Турции.

Противовоздушная оборона осуществляется системами С-400 и зенитными ракетными установками «Панцирь С1».

Основные места дислокации наземных военных компонентов РФ в оккупированном Крыму - в Севастополе, Евпатории, Бахчисарае, Симферополе, Перевальном и Феодосии.

Кроме того, Владимир Путин перебросил на 37-ую авиабазу в Гвардийском на аннексированном полуострове дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые могут охватывать всю Западную Европу.

Также в Крыму дислоцированы три российских фрегата и шесть подводных лодок, на вооружении которых стоят крылатые ракеты «Калибр». На них не распространяется действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который не затрагивает ракеты морского базирования.

Еще одна потенциальная угроза – ядерная, так как Россия продолжает обновлять ядерный объект «Феодосия-13», на котором до подписания Украиной Будапештского меморандума в 1994 году, находились ядерные бомбы.

Некоторые виды вооружений в оккупированном Крыму способны быть носителями ядерных боеголовок, атакуя с неба (Ту-22М3), с земли («Бастион») и с водной поверхности (ракеты «Калибр»).

Ранее о размещении ядерного оружия в оккупированном Крыму заявляли Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, народный депутат Джемилев, министр иностранных дел Павел Климкин, а также эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Ельченко на заседании Совета безопасности ООН указывал на подготовку Россией военной инфраструктуры в оккупированном Крыму для размещения ядерного оружия.

По сведениям Джемилева, подтвержденными источником из Москвы, оккупанты разместили 6 ядерных боеголовок на объекте, расположенном в районе Феодосии, в лесу Кизилташ, «где раньше было ядерное хранилище».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивал на «обоснованных подозрениях» нахождения в оккупированном Крыму ядерного оружия и необходимости создания резолюции по милитаризации оккупированного Крыма.

«Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие, или, как минимум, инфраструктура для ядерного оружия. Есть такая идея сделать отдельную резолюцию по милитаризации оккупированного Крыма», - утверждал Павел Климкин

Эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в свою очередь высказывался о наличии ядерного оружия у Черноморского флота.