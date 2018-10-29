Так называемый министр здравоохранения «правительства Крыма» Александр Голенко подтвердил информацию о катастрофическом положении с лицензированием медучреждений оккупированного Крыма, что чревато их закрытием с 1 января 2019 года.

Об этом сообщают Новости Крыма, передает Флот - 2017.

Изначально информация о проблеме с лицензированием крымских медучреждений была озвучена аудитором Счетной палаты РФ Юрием Росляком на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 19 октября, и подтвердилась окупационными крымскими властими.

Как стало известно, проблема с лицензированием усугубляется двумя моментами: временем, оставшимся для функционирования лечебных заведений без надлежащих российских лицензий, и плачевным состоянием самих заведений.

В ответе фейкового министра здравоохранения оккупированного Крыма отмечено, что «задержки с получением лицензии есть у медицинских организаций государственной формы собственности и связаны они прежде всего с несоответствием помещений санитарным правилам и нормативам (отсутствие системы вентиляции, централизованного горячего водоснабжения, локальных очистных сооружений, эффективной системы отвода стоков, несоответствие площадей требованиям СанПИН и др.)».

«Согласно данным реестра лицензий по состоянию на 26.10.18, Минздравом РК выданы лицензии на осуществление медицинской деятельности 587 организациям различной формы собственности. Всего, на текущую дату в ведении министерства находится 98 медицинских и иных организаций, из них 85 подлежит лицензированию. Из указанных 85 организаций 44 получили лицензии на осуществление медицинской деятельности (25 лечебных учреждений, 17 санаториев и 2 иные организации). Данный показатель составляет 45,6% от общего количества подведомственных медицинских организаций», – говорится в письме.

Отметим, что осуществление медицинской деятельности на территории так называемой «Республики Крым» без получения лицензии, согласно российскому законодательству, возможно до 01 января 2019 года.

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