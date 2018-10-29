Танковые подразделения отдельной бригады береговой обороны из состава армейского корпуса ЧФ РФ провели учебные стрельбы на захваченном полигоне Ангарский в оккупированном Крыму (Симферопольский район, п. Перевальное).

Об этом сообщается на сайте минобороны страна-оккупанта, передает Флот - 2017.

Согласно плана боевой подготовки экипажи Т-72Б3 в составе танковой роты выполняли стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерию условного противника.

Стрельбы велись как с места прямой наводкой, так и в движении, что с учетом пересеченной местности в значительной степени усложнило их задачу по поражению мишеней в ходе условного встречного боя.

Отдельным эпизодом тренировки танкистов стала тактика действий по подавлению противотанковых расчетов условного противника, находящихся на оборудованных позициях.

Все практические стрельбы выполнены танковыми экипажами штатными снарядами на расстоянии до мишенных позиций порядка 2 километров.

Все упражнения боевой подготовки проводились как в светлое, так и в тёмное время суток.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными.

Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.

В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе.