Поліція Болгарії на підставі ордера, виданого США, заарештувала у Варні російського громадянина, що звинувачується в комп'ютерному шахрайстві.

Про це повідомляє болгарська газета "Труд", передає Укрінформ.

"Згідно з рішенням Варненського окружного суду, 38-річний росіянин з подвійним громадянством (російське і болгарське - ред.), затриманий у Варні за позовом влади США, перебуватиме під арештом до розгляду справи про екстрадицію", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав, що, знаходячись на волі, росіянин може знищити сліди злочину. Прізвище росіянина не розкривається, його згадують як Олександр Ж. Він мешкає у Болгарії вісім років і вже має болгарське громадянство.

Влада США стверджує, що затриманий упродовж кількох років маніпулював онлайн-рекламою і обманював рекламодавців. За даними американської сторони, сума збитку складає сім мільйонів доларів.

Інформацію про затримання підтвердили в генеральному консульстві Росії у Болгарії.