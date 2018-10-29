Російські тюремники запевняють, що у Сенцова зі здоров'ям "все добре"
|17:51 09.11.2018
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|Крым
Заступник глави ФСВП Росії Валерій Максименко стверджує, що зі здоров'ям у незаконно засудженого у РФ українського режисера Олега Сенцова "все добре".
Про це повідомляє ТАСС, передає Укрінформ.
"Що стосується його здоров'я, то зі здоров'ям (після тривалого голодування) у нього все добре. Він повний сил і творчих планів", - сказав Максименко.
За його словами, Сенцов зараз дистанційно керує постановкою своєї п'єси "Номери", прем'єра якої має пройти у грудні в Києві. Крім того, Сенцов планує написати книгу і направити у видавництво для публікації збірку оповідань про своє дитинство п'ятьма мовами.
"Перший пілотний екземпляр книги з автографом він планує подарувати керівництву ВК-8 (де він відбуває покарання), тому що вважає, що до нього ставляться як годиться, не порушують його прав, претензій до керівництва колонії у нього немає", - стверджує заступник директора ФСВП.
Як заявляє Максименко, в колонії політв'язень перечитує "Війну і мир" Льва Толстого і вивчає англійську мову, готуючись до майбутнього звільнення.
При цьому представник ФСВП знову повторив позицію російської сторони про нібито подвійне громадянство Сенцова - окрім українського, ще і нав'язуване йому Кремлем російське.
Раніше російські правозахисники підкреслювали, що до заяв Максименка треба ставитися критично, оскільки в попередні рази не всі вони були достовірні.
Як повідомляв Укрінформ, українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, а пізніше засудили Кольченка до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.
У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політичних в'язнів Кремля. Він заявив про її припинення з 6 жовтня через загрозу примусового годування. Таким чином, голодування тривала 145 днів.
В цілому в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, у їхньому числі і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.
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