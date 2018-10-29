В оккупированном Крыму очередная авария с турбинами SIEMENS теперь на Таврической ТЭС / Фото
|17:24 09.11.2018
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|Крым
Газовые турбины SIEMENS вновь стали причиной аварии во временно оккупированном Крыму. На этот раз повреждения получили производственные цеха Таврической (Симферпольськои) ТЭС.
Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
3 ноября 2018 на крыше главного корпуса Таврической ТЭС выявлен аварийный участок с признаками повреждения кровли вследствие термического воздействия (см.фото). Аварии на объекте зафиксировано с помощью космической фотосъемки.
По имеющейся информации на теплоэлектростанции, где установлены газовые турбины SIEMENS, завезенные на территорию оккупированного Крыма в обход международных санкций, проводились пусконаладочные работы, в результате которых и могла произойти авария.
Как известно, Таврическая ТЭС должна работать на природном газе. Место для строительства выбрано рядом с распределительной станцией "Симферополь", предназначенной для подачи электроэнергии в направлении южного берега Крыма и Севастополя.
Под строительство теплоэлектростанции выделено 2 земельных участка общей площадью 61,6 га. Общая мощность 2 блоков Таврической ТЭС составит 470 ВМТ.
Заказчиком строительства ТЭС выступает Министерство энергетики РФ. Первую очередь объекта планировали ввести в действие в 2017 году, вторую - в 2018.
1 октября 2018 первый блок мощностью 235 МВт планировалось запустить в работу для налаживания технологического цикла.
Строительство "Таврической" ТЭС осуществляется компанией "Технопромекспорт" российской госкорпорации "Ростех", которая находится под украинскими и международными санкциями.
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