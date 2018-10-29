В оккупированном Крыму очередная авария с турбинами SIEMENS теперь на Таврической ТЭС / Фото

17:24 09.11.2018 0 комментариев Крым

Газовые турбины SIEMENS вновь стали причиной аварии во временно оккупированном Крыму. На этот раз повреждения получили производственные цеха Таврической (Симферпольськои) ТЭС.

Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

3 ноября 2018 на крыше главного корпуса Таврической ТЭС выявлен аварийный участок с признаками повреждения кровли вследствие термического воздействия (см.фото). Аварии на объекте зафиксировано с помощью космической фотосъемки.

По имеющейся информации на теплоэлектростанции, где установлены газовые турбины SIEMENS, завезенные на территорию оккупированного Крыма в обход международных санкций, проводились пусконаладочные работы, в результате которых и могла произойти авария.

Как известно, Таврическая ТЭС должна работать на природном газе. Место для строительства выбрано рядом с распределительной станцией "Симферополь", предназначенной для подачи электроэнергии в направлении южного берега Крыма и Севастополя.

Под строительство теплоэлектростанции выделено 2 земельных участка общей площадью 61,6 га. Общая мощность 2 блоков Таврической ТЭС составит 470 ВМТ.

Заказчиком строительства ТЭС выступает Министерство энергетики РФ. Первую очередь объекта планировали ввести в действие в 2017 году, вторую - в 2018.

1 октября 2018 первый блок мощностью 235 МВт планировалось запустить в работу для налаживания технологического цикла.

Строительство "Таврической" ТЭС осуществляется компанией "Технопромекспорт" российской госкорпорации "Ростех", которая находится под украинскими и международными санкциями.



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