Изготовление надстройки для головного корвета проекта 20386 "Дерзкий" задерживается из-за несвоевременного финансирования.

Об этом Mil.Press FlotProm сообщили в пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода, который изготавливает надстройку для передачи "Северной верфи".

В октябре в пресс-службе "Северной верфи" рассказали в ответ на запрос Mil.Press FlotProm, что СНСЗ надстройка для "Дерзкого" уже строится и завершить ее изготовление можно было в мае 2019 года. Однако срок выполнения работ перенесли "вправо", по предварительным данным – на конец 2019-го.

"Из-за отсутствия финансирования СНСЗ был вынужден уведомить заказчика о переносе сроков выполнения работ и смог приступить к выполнению своих обязательств только в сентябре, после частичного поступления денежных средств, – объяснили Mil.Press FlotProm в пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода. – Однако предприятие не исключает возможности сокращения технологического цикла при условии бесперебойного финансирования".

6 ноября издание направило на "Северную верфь" редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. По данным источника Mil.Press FlotProm, сейчас с ним работают специалисты обоих предприятий.



Как рассказали изданию представители СНСЗ, надстройка проекта 20386 в полтора раза больше своих предшественниц. У сооружения иная геометрия, оно также отличается от надстроек для других корветов по структуре основного конструкционного материала.

"При работе над созданием надстройки учтен опыт строительства и эксплуатации корветов проектов 20380 и 20385, – пояснили на предприятии. – По мнению завода, работа с отечественными материалами позволяет говорить о надстройке "Дерзкого" как о большом шаге в развитии российских композитных технологий".

"Дерзкий" заложили 28 сентября 2016 года. Его планируют спустить на воду в мае 2021 года.

Фото FlotProm