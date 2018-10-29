ООО "Судостроение судоремонт" ("СССР") начало производство спускоподъемных устройств собственной разработки для морских транспортов вооружений проекта 20360М, строящихся на рыбинском "Вымпеле" для ВМФ России .

Об этом Mil.Press FlotProm рассказал главный конструктор предприятия Евгений Зозуля.

По его словам, большинство комплектующих СПУ RB20 для шлюпок и RB30 для плотов – российские.



За рубежом для них заказали лебедку и поворотное кольцо, уточнил Зозуля. Для транспортов вооружений предприятие также поставляет траверсы, грузоподъемное устройство и вакуумные электронасосы.

По словам топ-менеджера одного из российских заводов, выпускающих морские кран-манипуляторные установки, сейчас более половины российского рынка палубного оборудования занимают изделия зарубежного производства. Отечественные производители идут в основном по пути локализации выпуска разработок своих западных партнеров, так как освоение с нуля собственного производства требует больших вложений. Другая проблема, если говорить о поставке в интересах Минобороны – сложные процедуры согласований.

До 80% рынка российских судовых кранов сейчас контролирует Palfinger. Компании принадлежит, в частности, башкортостанский завод "Инман". О подготовке локализации производства судовых подъемных кранов итальянской компании Sormec объявил летом 2017 года Кингисеппский машиностроительный завод. Позднее Sormec сменил партнера в России на "СССР". Как отметил источник издания в отрасли, итальянская сторона тогда отказалась от полноценной локализации продукции в России. О планах "СССР" и Sormec по совместному производству палубного оборудования Mil.Press FlotProm пока узнать не удалось.

Справка Mil.Press FlotProm: Морские транспорты вооружения проекта 20360М разработали в нижегородском КБ "Вымпел". Их строят на одноименном судостроительном заводе в Рыбинске, два таких судна заложили 5 мая 2017 и 15 марта 2018 года. Их планируют передать заказчику в 2019 и 2020 годах соответственно. Головной транспорт отправится служить на Черноморский флот, первый серийный – на Балтику.

Фото FlotProm Морской^ транспорт вооружений проекта 20360М