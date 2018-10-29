Санкции: Морские транспорты вооружений оснастят российским оборудованием взамен импортного

16:37 09.11.2018 0 комментариев Россия

ООО "Судостроение судоремонт" ("СССР") начало производство спускоподъемных устройств собственной разработки для морских транспортов вооружений проекта 20360М, строящихся на рыбинском "Вымпеле" для ВМФ России.

Об этом Mil.Press FlotProm рассказал главный конструктор предприятия Евгений Зозуля.

По его словам, большинство комплектующих СПУ RB20 для шлюпок и RB30 для плотов – российские.

За рубежом для них заказали лебедку и поворотное кольцо, уточнил Зозуля. Для транспортов вооружений предприятие также поставляет траверсы, грузоподъемное устройство и вакуумные электронасосы.

По словам топ-менеджера одного из российских заводов, выпускающих морские кран-манипуляторные установки, сейчас более половины российского рынка палубного оборудования занимают изделия зарубежного производства. Отечественные производители идут в основном по пути локализации выпуска разработок своих западных партнеров, так как освоение с нуля собственного производства требует больших вложений. Другая проблема, если говорить о поставке в интересах Минобороны – сложные процедуры согласований.

До 80% рынка российских судовых кранов сейчас контролирует Palfinger. Компании принадлежит, в частности, башкортостанский завод "Инман". О подготовке локализации производства судовых подъемных кранов итальянской компании Sormec объявил летом 2017 года Кингисеппский машиностроительный завод. Позднее Sormec сменил партнера в России на "СССР". Как отметил источник издания в отрасли, итальянская сторона тогда отказалась от полноценной локализации продукции в России. О планах "СССР" и Sormec по совместному производству палубного оборудования Mil.Press FlotProm пока узнать не удалось.

Справка Mil.Press FlotProm: Морские транспорты вооружения проекта 20360М разработали в нижегородском КБ "Вымпел". Их строят на одноименном судостроительном заводе в Рыбинске, два таких судна заложили 5 мая 2017 и 15 марта 2018 года. Их планируют передать заказчику в 2019 и 2020 годах соответственно. Головной транспорт отправится служить на Черноморский флот, первый серийный – на Балтику.   
Фото FlotProm Морской^ транспорт вооружений проекта 20360М



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