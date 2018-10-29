Не устоял: в оккупированном Севастополе начался снос Сталинградского рынка / Фото

16:12 09.11.2018 0 комментариев Крым

Сегодня в 9 утра на Сталинградском рынке в Севастополе начался анонсированный ранее властями снос торговых павильонов.

Не все предприниматели были готовы к демонтажу. Как выяснилось на месте, некоторые торговые точки были заполнены товаром. Металлические конструкции сводных ларьков срезали болгарками. Некоторые павильоны торговцы разбирали самостоятельно, передает ForPost

Процессом демонтажа рынка руководил директор главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников. За соблюдением правопорядка наблюдали сотрудники полиции. Полностью зачистить рынок от ларьков обещают за два-три дня, передает ForPost.

Напомним, снос рынка был запланирован на 7 ноября. Накануне около двухсот торговцев со Сталинградского рынка атаковали здание правительства Севастополя. Разгневанные люди требовали отмены решения о сносе, формальным поводом для которого стал ремонт теплотрассы. Стихийный митинг у дверей правительства продолжался около двух часов. Предприниматели написали коллективное обращение на имя губернатора с требованием отменить снос рынка, если не будет новых мест для торговли.

Как ранее сообщали предприниматели, им не дали спокойно распродать товар и отрезали свет в ларьках еще до даты, указанной в «уведомлении о рассмотрении вопроса о демонтаже рынка».

В качестве утешения начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников предложил торговцам разместиться где-нибудь еще. По его словам, количество свободных мест на всех рынках нашего города превышает количество предпринимателей, работающих на Сталинградском рынке.

О том, что на соседнем Борисовском рынке правительство предоставит альтерантивное место торговли для 30 ларьков, торговцы на Сталинградском узнали только вчера в 16 часов. Кто эти тридцать счастливцев, пока неясно. Остальным идти некуда и девать свои киоски некуда тоже. Поэтому предприниматели начали вывозить торговые точки за свой счёт.

О намерении правительства Севастополя снести один из крупнейших рынков Гагаринского района стало известно этим летом. Торговцы собрали у жителей района порядка полутора тысяч подписей в защиту рынка, но коллективное обращение осталось без ответа.
 

Фото: ForPost



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