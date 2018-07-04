Новая турецкая противокорабельная ракета готова к серийному производству / Фото
|15:48 09.11.2018
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|Турция
Противокорабельная ракета "Атмака", разработанная турецким военно-промышленным комплексом, готова к серийному производству.
Об этом заявили в директорате оборонной промышленности Турции, передает FlotProm.
Турецкая государственная компания Roketsan заключила контракт на разработку новых боеприпасов в 2009 году по поручению ВМС страны. Также в качестве субподрядчика привлечена компания Aselsan, которая создает для ракеты активную радиолокационную головку самонаведения.
На первом этапе ПКР "Атмака" поступит на вооружение корветов класса MILGEM национальной разработки.
"Атмака" оснащают турбореактивным двигателем, а также твердотопливным стартовым ускорителем. Дальность новой ракеты составляет 120 миль (около 222 км).
Ракеты "Атмака" заменят в составе вооружений турецких кораблей американские ПКР "Гарпун".
Фото с сайта FlotProm
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