Новая турецкая противокорабельная ракета готова к серийному производству / Фото

15:48 09.11.2018 0 комментариев Турция

Противокорабельная ракета "Атмака", разработанная турецким военно-промышленным комплексом, готова к серийному производству.

Об этом заявили в директорате оборонной промышленности Турции, передает FlotProm.

Турецкая государственная компания Roketsan заключила контракт на разработку новых боеприпасов в 2009 году по поручению ВМС страны. Также в качестве субподрядчика привлечена компания Aselsan, которая создает для ракеты активную радиолокационную головку самонаведения. 

На первом этапе ПКР "Атмака" поступит на вооружение корветов класса MILGEM национальной разработки. 

"Атмака" оснащают турбореактивным двигателем, а также твердотопливным стартовым ускорителем. Дальность новой ракеты составляет 120 миль (около 222 км). 

Ракеты "Атмака" заменят в составе вооружений турецких кораблей американские ПКР "Гарпун".

Фото с сайта FlotProm



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