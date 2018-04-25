В оккупированном Крыму новый начальник ФСБ

15:22 09.11.2018 0 комментариев Крым

Начальником управления ФСБ по оккупированным Крыму и Севастополю назначен Леонид Михайлюк.

Сегодня его представили коллективу управления, сообщает Крыминформ.

Генерал-лейтенант Михайлюк Леонид Владимирович в органах Федеральной службы безопасности служит более 35 лет.

Михайлюк с 1984 по 1992 год проходил службу в Дальневосточном пограничном округе, с 1992 по 2001 – на Северном Кавказе, в Республике Адыгея, где возглавлял отдел по борьбе с терроризмом. С 2001 по 2011 – служил в Приволжском федеральном округе в должности заместителя начальника УФСБ России по Пермскому краю. С 2011 по 2016 год возглавлял УФСБ России по Вологодской области. С 2016 по октябрь 2018. – являлся руководителем УФСБ России по Калининградской области.

За период службы имеет правительственные награды: орден Александра Невского, орден Мужества, орден «За личное мужество», орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медаль «За отвагу», Благодарность Президента Российской Федерации.



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